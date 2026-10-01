Sara Fernández García

El tren turístico más lujoso de España tiene vagones de los años 20: recorre la cornisa cantábrica a bordo de suites con ducha de hidromasaje

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Hay formas de viajar que ya no tienen prisa. El tren de lujo, en su versión más auténtica, es una de ellas. En España existen varias propuestas que pertenecen a esa categoría especial: el Al Ándalus recorre Andalucía con su aire de expreso meridional; el Costa Verde Express traza el norte con vocación de descubrimiento; y a la cabeza de todos ellos, como referencia del ferroviario español de alto nivel, está el Transcantábrico Gran Lujo.

Son los herederos directos de esa tradición europea que convirtió el vagón en sinónimo de elegancia, de maderas barnizadas, manteles de hilo y sobremesas que se alargaban más de lo razonable. La Belle Époque y los años veinte dejaron un legado que estos trenes mantienen vivo con una mezcla de autenticidad y confort contemporáneo que no tiene equivalente en la carretera ni en el aire. Dale al play si quieres conocer todos los detalles.