Adriana Fernández

Ni Tossa de Mar ni Besalú, el pueblo más bonito de España tiene una catedral gótica, renacentista y barroca: es perfecta para recorrer a pie

Calles de piedra de un imponente rojo acompañadas por madera sabina, curvas estrechas y avenidas empinadas. O lo que es lo mismo: un viaje al corazón de los Montes Universales del Sistema Ibérico, donde se traza una curva geológica pronunciada en la que se yergue este espectacular conjunto histórico. Un precioso enclave que todos los años aparece en las listas de "los más bonitos del mundo" y que te sorprenderá con su espectacular catedral. ¿Sabes de qué pueblo te estamos hablando? Descúbrelo en el vídeo.