Ni Toledo, ni Segovia: la ciudad amurallada más infravalorada de Castilla es Patrimonio Mundial, se asoma al vacío y tiene un paisaje realmente mágico
Es uno de los destinos más subestimados de España y, si lo visitas, te dejará con la boca abierta.
España está llena de rincones capaces de dejar impresionado a cualquiera. Aparte de los lugares más populares como Barcelona, Madrid o Valencia, tiene unas cuantas joyas ocultas que van a dejarte completamente impactado tanto por su belleza como por su historia. Para demostrártelo, te traemos una de las ciudades más infravaloradas de la península. ¡Dale al play y te decimos cuál es!