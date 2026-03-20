Ni Toledo, ni Segovia: la ciudad amurallada más infravalorada de Castilla es Patrimonio Mundial, se asoma al vacío y tiene un paisaje realmente mágico

España está llena de rincones capaces de dejar impresionado a cualquiera. Aparte de los lugares más populares como Barcelona, Madrid o Valencia, tiene unas cuantas joyas ocultas que van a dejarte completamente impactado tanto por su belleza como por su historia. Para demostrártelo, te traemos una de las ciudades más infravaloradas de la península. ¡Dale al play y te decimos cuál es!