Ni Toledo, ni Córdoba: la ciudad medieval más bonita de España está llena de monumentos que son Patrimonio de la Humanidad

¿Os imagináis una ciudad donde el pasado esté más presente que nunca? ¿Una ciudad de cuento de hadas, en el que cada piedra cuenta historias que envejecen como el buen vino? Incluso los menos imaginativos podrán llegar a vislumbrar una ciudad así, . Los que no, solo tienen que ir hasta Castilla y León y poner un pie en la monumental ciudad de... ¡Dale al play y te decimos cuál es!