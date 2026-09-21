Últimas noticias El pueblo junto a una Reserva de la Biosfera perfecto para recorrer a pie y comer la mejor tortilla de España

Sara Fernández García

Lo siento Caribe, pero la playa más bonita del mundo está en España: su arena es blanca, tiene aguas turquesas y la tranquilidad del Mediterráneo

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Por la temperatura del agua, más templada de lo que uno espera; por el sonido, o mejor dicho, por su ausencia; y lo tercero, la sensación absurda de estar caminando sobre un espejo, porque el fondo se ve con un detalle incómodo, cada surco de arena, cada mancha oscura de vegetación, la propia sombra proyectada dos palmos más allá.

Esto ocurre en un lugar muy concreto del extremo norte de Formentera, en la cara oeste de la península de Es Trucadors. Bajo los pies, la arena no es la arena gruesa y crujiente del Mediterráneo continental: es un polvo blanco, casi harinoso, que se compacta en la orilla y se vuelve blando en la parte alta de la playa, donde cuesta caminar sin hundirse. Dale al play te contamos todos los detalles.