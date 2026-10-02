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Sara Fernández García

Sergio, el último habitante de un pueblo de película escondido en León: “Cada vez viene menos gente”

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En Quintela queda un solo vecino. Se llama Sergio Cela y vive rodeado de casas vacías, ganado y montañas, en esta pequeña localidad de Barjas, en el Bierzo Oeste. Lo que más ha cambiado no es solo el número de personas que viven allí, sino también las que regresan cuando llega el verano, según contaba Sergio a 'El Periódico'.

Para llegar hasta aquí hay que recorrer unos siete kilómetros desde Barjas por una pista de grava, piedras y baches que se interna en el monte entre robles, pinos y castaños. Sergio la conoce bien. También conoce sus problemas. Resulta curioso que este fuera uno de los escenarios protagonistas de una película ganadora de 9 premios Goya. Dale al play para descubrir la realidad de este pueblo.