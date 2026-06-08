Sara Fernández García

La ruta de senderismo favorita de Jesús Calleja no es la Ruta del Cares: es un "lugar privilegiado” con "la mejor puesta de sol de España"

Por suerte para los amantes de la montaña, España cuenta con una impresionante red de rutas, senderos, sendas y caminos difícil de comparar, un regalo para sus paisajes y a la oportunidad perfecta para que cualquier escapada se vuelva una auténtica aventura.

Desde impresionantes praderas hasta cumbres imposibles, el territorio recoge una selección exquisita, y para algunos expertos, como el montañista Jesús Calleja, no hay que escaparse muy lejos para disfrutar de una vista inigualable.

No es sorpresa para nadie que el presentador de programas como Volando Voy, haga patria de su hogar a la hora de recomendar destinos, y hay un valle que para él es un “lugar privilegiado” definido en sus palabras como “tesoro nacional” que, más allá de opiniones, es un espectáculo para la vista. Dale al play y te decimos cuál es.