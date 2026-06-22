Sara Fernández García

La senda más bonita del interior de Asturias: atraviesa los pueblos más bonitos del norte, tiene rutas con paisajes únicos y une triple cascada de 100 metros

España cuenta con algunos de los paisajes más fascinantes del mundo. Considerado por muchos un paraíso, Asturias tiene mar, montaña, una gastronomía impecable y una cultura única. Quizá por eso el norte de España cada vez recibe más turistas, tanto nacionales como internacionales, incluso en verano.

Aunque mucha gente se centra en la costa, los sitios de interior son igual de impresionantes. Y en este destino en concreto del que te vamos a hablar hoy hay una vía verde de unos 50 kilómetros que recorre pueblos increíbles. Tiene varias rutas de senderismo perfectas para hacer en familia o con amigos, y por si fuera poco están a un paso de una joya natural fascinante. Dale al play y descubre de qué lugar estamos hablando.