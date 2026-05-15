Adriana Fernández

Ni Santillana del Mar, ni Aínsa: el pueblo medieval más bonito de España tiene un recinto amurallado, está declarado Conjunto Histórico-Artístico y sus vistas a la Costa Brava son preciosas

Alo largo del litoral de la Península Ibérica encontramos costas de lo más bonitas, cada una con una personalidad propia, que va cambiando según el tramo del que hablemos. Algunas de las más famosas son la Costa del Sol, la Costa Azul, la Costa Cántabra o la Costa Brava; cada una de ellas tiene su propio perfil y morfología, algunas con extensas playas de arena blanca, otras repletas de pequeñas calas enclavadas entre montañas y rocas.

Si a la ya de por sí increíble belleza de estas costas le añadimos el encanto de un pueblo costero de origen medieval, en la Costa Brava podemos encontrar el ejemplo perfecto: un pequeño pueblo situado a orillas del Mediterráneo, con una playa cuya arena dorada llega hasta los pies de sus murallas medievales, y donde el ambiente veraniego está presente durante todo el año. ¿Sabes cuál es? Dale al play y te desvelamos el misterio.