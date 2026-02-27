Ni San Gimignano, ni Carcassonne: el pueblo medieval mejor conservado del mundo está en España y es uno de los más bonitos
Declarado Conjunto Histórico-Artístico desde los años 50 del siglo pasado.
El pasado medieval de Europa hace que a día de hoy, miles de años después, existan pueblos preciosos repartidos por todo el continente. Carcassonne en Francia, uno de los rincones imprescindibles de Occitania con su imponente castillo; o San Gimignano en Italia, con sus murallas alrededor de las casitas de piedra son algunos ejemplos de villas medievales bien conservadas. Pero el lugar del que hablamos hoy, sin embargo, está en España. ¿Sabes cuál es? Dale al play y averígualo.