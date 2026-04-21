Adriana Fernández

Lo siento Caminito del Rey, la ruta de senderismo más bonita de España recorre paisajes de otro planeta: termina en la playa más paradisíaca de Canarias

Las rutas de senderismo se han convertido en la escapada perfecta con la llegada de esta primavera, y nombres como El Cares, El Caminito del Rey o Camí de Cavalls opacan algunas de las rutas más impresionantes del país, que aún esperan ser descubiertas.

Es el caso de este espacio paradisiaco en el archipiélago canario, uno de los mayores despliegues naturales de la provincia de Las Palmas, y una de las rutas menos accesibles de las islas, a la que solo podrás llegar en barco o siguiendo su sendero. Aguas cristalinas, playas de arena volcánica y un balcón directo al Teide. ¿Sabes ya de qué lugar se trata? Dale al play y sal de dudas.