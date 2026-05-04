Adriana Fernández

Esculturas gigantes, inspiración espiritual y un museo al aire libre: así es la ruta de senderismo que descubre más de 20 caras esculpidas en roca

Desde 1992, el turismo rural de Castilla-La Mancha, acoge un sendero corto junto al Embalse de Buendía, en el municipio homónimo, dentro de la provincia de Cuenca. En él más de veinte esculturas monumentales se muestran talladas sobre la roca arenisca del paisaje, conformando la conocida como Ruta de las Caras.

De inspiración simbólica, mitológica o espiritual, este curioso camino se despliega a lo largo del recorrido como un museo al aire libre que presenta sus esculturas. ¿Acaso quieres perdertelo? Dale al play y descubre este mágico lugar.