Sara Fernández García

La ruta circular de 5,4 kilómetros que atraviesa el "cañón del Colorado español": fortalezas románicas excavadas en piedra en medio de un Monumento Nacional y "el cordero lechal más exquisito del mundo"

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Parece que cuando se trata del extranjero todo es mucho más espectacular y grandioso que en el propio país, pero no hacemos más que descubrir que no tiene por qué ser así. En el corazón del Prepirineo aragonés, a orillas del río Gállego, se abre paso una de las formaciones que demuestran precisamente eso y que se conoce como el "cañón del Colorado español". En Aragón se llaman "mallos" a las formaciones geológicas rojizas típicas de la Hoya de Huesca.

Hablamos del Monumento Natural de los Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba, que lleva ahí desde hace unos 65 millones de años, cuando se formaron los Pirineos. Con el paso del tiempo y la erosión del agua se han ido modelando las paredes rocosas gigantescas que se ubican en la cara sur de las sierras exteriores del Prepirineo. En torno a los mallos de Riglos, coronados por buitres en pleno vuelo, hay una ruta circular de 5,4 kilómetros que vale mucho la pena. Dale al play si quieres enamorarte de este lugar tan fantástico.