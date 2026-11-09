Sara Fernández García

Rozalén y el pueblo de Albacete repleto de cascadas donde están sus orígenes: “Necesito estar en mi pueblo, con la gente que quiero”

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Rozalén nació en Albacete, pero su infancia está muy ligada a Letur, el pueblo de su madre en plena Sierra del Segura. Allí sigue encontrando algo que parece cada vez más difícil de conservar: tiempo para estar con los suyos y volver a reconocer a la gente de siempre. Por eso, al anunciar su descanso de los escenarios, confesó: “Necesito estar en mi pueblo, con la gente que quiero y a la que no he dedicado el tiempo suficiente”.

Allí creció, paseó por sus calles y encontró buena parte de la inspiración que después llevaría a sus canciones. Ella misma lo ha contado al recordar aquellos años, como bien dijo en el pregón que dio en unas fiestas: “Soy de pueblo y no puedo sentir más orgullo”. Y añadió: "Criarse en un pueblo, a día de hoy, es nacer en libertad y adquirir esos valores que tanto se alejan de los que la sociedad moderna nos impone. Aquí descubrí la inspiración y aprendí que pasar horas mirando el horizonte no es perder el tiempo”. Dale al play si quieres conocerlo más.