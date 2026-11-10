Lucía Alfonso González

Todos van a Ronda, pero pocos conocen el pueblo blanco colgado con una cueva de arte neolítico: pinturas rupestres y estalactitas bajo una antigua fortaleza árabe

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Mientras la mayoría de viajeros van de cabeza a Ronda, en pleno corazón de un parque natural andaluz se esconde un pueblo blanco que pasa desapercibido para muchos. Tiene todo lo que esperas: callejuelas estrechas, fachadas encaladas e hileras de olivos que se pierden en el horizonte. Pero aquí las casas parecen brotar directamente de la roca, vigiladas desde lo alto por los vestigios de su historia. La mejor manera de descubirlo es recorrer a pie sus calles, y de paso descender a la maypr de sus joyyas: un laberinto de cuevas con 700 escalones de piedra.

Dentro esperan 450 metros de galerías oscuras y salas de estalactitas y estalagmitas, donde los murciélagos aún se refugian, pero su verdadero tesoro son sus pinturas rupestres. Por su parte el pueblo esconde un castillo del siglo IX, con unas vistas únicas sobre los tejados y la sierra, y visita el museo arqueológico de al lado, donde se guardan los objetos hallados en la cueva. Para rematar, piérdete por sus calles encaladas y prueba en la plaza el queso de cabra local con un chorrito de aceite de oliva. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.