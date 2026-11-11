Lucía Alfonso González

La llaman la "catedral de piedra" y tiene 110 kilómetros de galerías prehistóricas declaradas Monumento Nacional: ríos subterráneos y una ermita tallada en la roca

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Bajo los bosques del norte de España se esconde un laberinto de más de 110 kilómetros que parece no tener fin. Es uno de los mayores sistemas kársticos del mundo y no hay cueva visitable más grande en toda España. Para llegar cruzas una comarca de cañones, cortados calizos y pueblos diminutos que ya justificaría el viaje por sí sola. Y de repente, encajada en plena pared de roca, aparece una ermita que parece sacada de un cuento. Es la puerta de la llamada Catedral de Piedra, y por dentro guarda murales que se fueron pintando durante casi dos siglos, mientras a tu alrededor la montaña se abre en galerías que se pierden en la oscuridad. Solo 440 metros están preparados para el visitante, así que lo que ves es apenas el 0,4 % de todo lo que esconde. Si quieres sentirte espeleólogo, otra de sus cavidades se explora con casco, frontal y guía, para adentrarte en la oscuridad de verdad y asomarte a una sima de las que no se olvidan.

Pero lo que de verdad pone la piel de gallina es saber que aquí ha habido presencia humana desde el Paleolítico Medio. En una de sus salas, sus primeros habitantes dejaron un arte que pudo formar parte de un santuario hace milenios. En otra siguen marcadas las pisadas descalzas de alguien que caminó por aquí hace más de 4.000 años. Mientras tanto, bajo tus pies, dos ríos subterráneos siguen excavando la roca, igual que llevan haciendo millones de años. Y en esa oscuridad absoluta viven hasta 190 especies cavernícolas, muchas de ellas endémicas, que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.