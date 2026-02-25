Ni Ribera, ni Rioja: el mejor vino que te beberás este año se hace en una bodega pequeña y familiar que está triunfando internacionalmente
En cuestiones de Denominaciones de Origen y buenos vinos, hay vida más allá de Rioja y Ribera.
Lejos de las rutas más transitadas, hay regiones donde el paisaje, el clima y la tradición se combinan para dar vinos cargados de personalidad, frescos y muy contemporáneos. El lugar al que nos referimos es una región vitivinícola con identidad propia que, según el enólogo Álvaro Palacios, alberga “los mejores viñedos del mundo”. ¿Sabes cuál es? Dale al play y descúbrelo.