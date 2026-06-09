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La región donde veranea la clase media de España tiene las mejores playas vírgenes del país y chiringuitos donde comer una buena paella frente al mar: sus puestas de sol son infinitas

La región donde veranea la clase media de España tiene las mejores playas vírgenes del país y chiringuitos donde comer una buena paella frente al mar: sus puestas de sol son infinitas

Sara Fernández García

La región donde veranea la clase media de España tiene las mejores playas vírgenes del país y chiringuitos donde comer una buena paella frente al mar: sus puestas de sol son infinitas

Sara Fernández García

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El verano en las costas de España no se puede comparar con el de ningún otro país. Lo dicen los españoles y también los extranjeros que pasan aquí sus vacaciones. Playas que son auténticos paraísos donde el sol parece no querer ponerse, calas vírgenes que ofrecen los paisajes más puros, terrazas a la sombra donde pasar las horas muertas y preciosos pueblos de casas marineras que te acogen como si fueras uno más.

La clase media del país acostumbra a tener destinos fijos para pasar las vacaciones de verano, y uno de ellos es este rincón privilegiado del sur de España, con un total de 260 kilómetros de costa. En casi toda su extensión, cuenta con paisajes protegidos y playas de bandera azul por su excelente calidad. Además, la capital de la región es la ciudad más antigua de Europa, por lo que el turismo cultural e histórico también tiene cabida en esta región. ¿Sabes cuál es? Dale al play y te lo contamos todo.

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