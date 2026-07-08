Sara Fernández García

El refugio de Víctor Manuel es un pueblo renacentista de 650 habitantes a solo una hora de Madrid: tiene un patrimonio arquitectónico único

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Galardonado en 2022 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Víctor Manuel está considerado como uno de los artistas musicales más representativos de la época de la Transición española. Junto a su esposa, la también cantante y actriz Ana Belén, el cantautor encuentra en el pueblecito de Cabezuela, situado en el corazón de la provincia de Segovia, su refugio en la Tierra.

Todo viene de la infancia de Ana Belén, quien pasaba sus veranos de infancia en el pueblo, lugar de nacimiento de su padre. “Siempre me gustó venir con mi familia”, confesaba la cantante en una entrevista para Castilla y León Televisión. Desde entonces, Ana Belén regresa junto a su marido siempre que puede al pueblo que la vio crecer, el cual brinda a la pareja la oportunidad perfecta para desconectar de sus ajetreadas vidas. Dale al play y te contamos más detalles.