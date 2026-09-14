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Sara Fernández García

El refugio de Toñi Moreno es una ciudad marinera junto a Doñana: con castillo medieval, fue el punto de partida de la primera vuelta al mundo

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Toñi Moreno ha desarrollado gran parte de su carrera frente a las cámaras, pero hay una ciudad que sigue ocupando un lugar especial en su vida. La presentadora nunca ha ocultado la relación que mantiene con una ciudad gaditana en la que creció y dio sus primeros pasos ante un micrófono.

Aunque nació en Barcelona en 1973, Moreno se trasladó de niña a este rincón del sur. Sus primeros pasos en los medios llegaron en Radio Sanlúcar cuando apenas tenía 12 años y, poco después, empezó a colaborar en Telesanlúcar, la televisión local de la ciudad, iniciando una carrera que con el tiempo la llevaría a convertirse en una de las presentadoras más conocidas de la televisión española. Dale al play y te contamos todos los detalles de este refugio tan personal.