Últimas noticias Entramos en el pueblo con el jamón de bellota más cotizado de España

Sara Fernández García

El refugio de Sandra Barneda es el pueblo de su padre: un lugar escondido en el Empordà donde ha pasado muchos veranos de su vida

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Hay pueblos que se cuelan en la memoria de una familia mucho antes de que nadie los ponga en un mapa. Este, en concreto, tardó cuarenta años en aparecer en uno: el de Apple TV+, cuando una serie protagonizada por Eva Longoria convirtió sus calles de piedra en escenario internacional. Pero para Sandra Barneda no hizo falta ninguna producción para saber que ahí, entre las viñas del Alt Empordà, estaba una parte de quién es.

La presentadora de La isla de las tentaciones suele acudir hasta este rincón de Girona siempre que puede: es el lugar donde la periodista desconecta de todo eso sin necesidad de anunciarlo. Dale al play para descubrirlo.