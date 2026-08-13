Sara Fernández García

El refugio de Rozalén es un precioso pueblo de las cascadas al que ha vuelto tras frenar su carrera: "Necesito estar en mi pueblo, con la gente que quiero"

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El vídeo no duraba ni tres minutos y lo cambió todo. A principios de diciembre, Rozalén se sentó frente a la cámara de su móvil y anunció a sus seguidores que, a partir del 1 de enero de 2026, paraba. Sin fecha de vuelta. Quería "parar, descansar, reflexionar, masticar y digerir" todo lo vivido en una carrera que no se había detenido en quince años. Hablaba sin dramatismo, pero reconocía algo que casi nunca se dice en voz alta desde el escenario: "Estoy feliz, estoy orgullosa, pero también siento mucho, mucho agotamiento emocional".

Rozalén es una de las voces más respetadas de la música española: Premio Goya a la Mejor Canción Original, Premio Nacional de las Músicas Actuales, varios galardones de la Academia de la Música, cinco nominaciones a los Latin Grammy, seis discos y un debut teatral encarnando a Chavela Vargas. Y, sin embargo, lo que pedía no era un escenario más grande, sino lo contrario. "Necesito estar en casa, en mi pueblo, con la gente que quiero y a la que no he dedicado el tiempo suficiente", dijo. Ese pueblo tiene nombre, y no es Madrid ni Albacete capital: dale al play para descubrirlo.