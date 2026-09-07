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Sara Fernández García

El refugio de Rosario Flores es una pedanía gaditana de 480 habitantes entre caminos de tierra y dunas vírgenes: el Faro de Trafalgar es el único vecino en el horizonte

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Han pasado 34 años desde que Rosario Flores grabara su primer disco, 'De Ley', y este 2026 se lo ha pasado subida de nuevo a los escenarios presentando "Universo de Ley", el disco-gira con el que ha vuelto a grabar sus primeros éxitos a dúo con otras voces de la música hispana. Entre fecha y fecha, hay un lugar al que la artista vuelve sin excepción cuando el calendario se lo permite, y que no tiene nada que ver con escenarios ni focos.

Cádiz es, para Rosario, mucho más que geografía. Es la tierra de su madre, Lola Flores, nacida en Jerez de la Frontera, y también la tierra de su hermano Antonio, cuya música sigue sonando como hilo conductor de la familia. Su casa de Cádiz sigue siendo hoy su punto de fuga, el lugar al que regresa entre concierto y concierto para, como ella misma ha resumido en más de una entrevista, dejar de ser un personaje y volver a ser persona. Dale al play si quieres saber dónde está este refugio tan particular.