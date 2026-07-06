Sara Fernández García

El refugio más personal de Javier Ambrossi al que acude cada verano: un enclave atlántico escondido en uno de los paraísos naturales más bonitos y protegidos de Galicia

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En ocasiones no hace falta ser de un sitio para sentir el arraigo que te lleva a regresar una y otra vez, y encontrarte, ya sea llevado por un lugar, un grupo o una costumbre que, por casualidad, se estableció sin darse cuenta.

Es el caso de Javier Ambrossi, director y guionista de cine; la playa viguesa de Canido ha sido siempre ese pequeño refugio que, desde la infancia, ha hecho de sus veranos un recuerdo ininterrumpido junto a su hermana, la actriz Macarena García, y su madre. Dale al play, te contamos todos los detalles en este vídeo.