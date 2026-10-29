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Sara Fernández García

El refugio más personal de Anne Igartiburu: una villa vizcaína, con 50 palacios blasonados donde conecta con sus raíces

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¿Quién no conoce a Anne Igartiburu? La vizcaína es la cara más conocida de la crónica social desde que se puso al frente del programa de televisión D Corazón en La 1, actividad que compagina con proyectos muy cercanos a sus raíces, como su reciente paso por el concurso nostálgico 'Tal Para Cual' en la televisión autonómica vasca.

A través de sus charlas motivacionales y de su canal de YouTube, promueve el autocuidado y la meditación como pilares fundamentales para mantener el equilibrio en el día a día. Sin perder jamás esa conexión tan estrecha con la naturaleza y los paseos por el monte que tanto la recargan, se ha consolidado como un auténtico referente de madurez activa, demostrando que la clave del bienestar radica en compaginar una agenda profesional intensa con una profunda paz interior... Una paz que encuentra en su pueblo. Dale al play para descubrirlo.