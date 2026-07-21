Sara Fernández García

El refugio de Pablo Alborán (36 años) es un pueblo de casas blancas a orillas del Mediterráneo: es su “punto de equilibrio”

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No es ningún secreto que Pablo Alborán siente predilección por todo lo que tiene que ver con la Costa del Sol. Nacido en Málaga en 1989, siempre que puede grita su amor por su tierra a los cuatro vientos. De hecho, hasta uno de sus discos lleva por título ‘Terral’, que es nombre con el que se denomina a uno de los vientos más sofocantes que se sienten en el interior de la provincia en los tórridos veranos.

Y aunque se sabe que parte de su infancia la ha pasado en Benalmádena, el malagueño ha encontrado su refugio en otro lugar de la provincia. Una preciosa región salpicada de preciosos pueblos de casas blancas situado frente al mar: la Axarquía, el lugar donde ha encontrado ese refugio emocional tan necesario a veces para huir del ruido y el bullicio. Dale al play para conocer todos los detalles.