Últimas noticias El pueblo junto a una Reserva de la Biosfera perfecto para recorrer a pie y comer la mejor tortilla de España

Sara Fernández García

El refugio de Mercedes Milá es el lugar que más ama del mundo: una isla Reserva de la Biosfera a la que que vuelve desde hace 40 años

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Mercedes Milá le pasó lo que ocurre muchas veces: visitó un enclave del Mediterráneo para disfrutar de unas vacaciones al uso, y de un momento a otro se enamoró para siempre del entorno. Desde hace ya 40 años, cada verano repite destino para desconectar, convirtiendo este precioso lugar de las Islas Baleares en un verdadero refugio personal. Y ya es decir... Porque en cuatro décadas, ocurren muchas cosas, pero ella siempre encuentra un motivo por el que volver.

La periodista, nacida en Esplugues de Llobregat, ha construido una estrecha relación íntima con esta isla a lo largo de los años. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, ha sabido preservar buena parte de su patrimonio natural, ofreciendo un paisaje donde los pinares llegan hasta el agua, los caminos rurales serpentean entre muros de piedra seca y las playas conservan un aspecto prácticamente intacto. Pero entre todos sus encantos, solo una ciudad es la que mejor representa ese fuerte vínculo. Dale al play para descubrirla.