Sara Fernández García

El refugio de María Galiana: un pueblo pesquero con la mejor gamba blanca de España y playas de postal

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Cuando David Broncano le preguntó en La Revuelta qué era lo que más le gustaba, María Galiana no dudó: "Una playa". La respuesta tiene la misma sencillez que lleva firmando toda su vida, sin que a estas alturas nadie se atreva a llamarle modestia. A sus 91 años, recién galardonada con el Premio Talía de Honor 2026 de la Academia de Artes Escénicas, sigue en escena. Y cuando puede, se va a Isla Cristina.

Galiana nació en Triana en 1935, dio clases de Historia e Historia del Arte en institutos públicos sevillanos durante 38 años, debutó en cine a los 50 por casualidad, ganó el Goya a Mejor Actriz de Reparto por 'Solas' en 2000 y pasó después dos décadas siendo Herminia en 'Cuéntame cómo pasó,' la serie más longeva del prime time español. Toda esa trayectoria acumulada confluye en una mujer que, cuando se le pregunta qué le gusta, menciona una playa. Y no cualquiera: las de Isla Cristina, que ella misma describe como "bonitas, bien largas y grandes". Dale al play para conocer la historia completa.