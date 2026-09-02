Últimas noticias Descubre la mejor ciudad de España para viajar en septiembre

Sara Fernández García

El refugio de Julio Iglesias es un pueblo blanco en el Parque Nacional más joven de España: situado entre alcornoques centenarios y el Mediterráneo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Julio Iglesias cumple 83 años el próximo 23 de septiembre, con un biopic para Netflix en marcha que promete repasar la vida del cantante que vendió más de 300 millones de discos en ocho idiomas. Pero mientras el mundo espera esa serie, hay un lugar que lleva más de veinte años contando su propia versión de la historia sin necesidad de guion: Ojén, un pueblo de apenas 4000 habitantes, a diez kilómetros de Marbella, donde el hombre que ganó el Festival de Benidorm en 1968 con "La vida sigue igual" plantó alcornoques con sus propias manos. Se trata de un pueblo blanco que lleva siglos de historia acumulada mucho antes de que él llegara, y esa historia es la que de verdad merece la subida por la A-355. Dale al play para conocerla.