Sara Fernández García

El refugio al que Julia Otero siempre acaba volviendo: un pueblo gallego, en el corazón de la Ribeira Sacra, donde están sus raíces familiares

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Julia Otero es una de las periodistas y presentadoras más destacadas de nuestro país, referente en radio y televisión con más de cuatro décadas de trayectoria. Conocida por dirigir programas como 'Julia en la onda' en Onda Cero, ha sido galardonada con múltiples Premios Ondas y ha superado un cáncer de colon que le ha permitido ver la vida con más calma. De este modo, lejos del ritmo frenético de los medios de comunicación y de la vida urbana del centro de Barcelona, encuentra en el pueblo que le vio nacer un auténtico refugio.

Ella misma ha explicado en distintas ocasiones que intenta regresar varias veces al año a su Galicia natal. Regresar supone reencontrarse con sus raíces, con los recuerdos de infancia y con esa sensación de pertenencia que nunca ha desaparecido pese a llevar décadas viviendo fuera: "Si me tengo que quedar con un solo recuerdo, sería la siesta que nos hacíamos todos los vecinos después de comer, a la sombra de un cerezo gigantesco, cuando era niña", confesaba sobre sus hábitos en esta pequeña aldea. Dale al play para descubrir cuál es ese refugio tan personal.