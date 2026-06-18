Sara Fernández García

El refugio de Juan y Medio es conocido como la "tierra de los jaboncillos", un pequeño pueblo blanco de 800 habitantes: "Aquí soy feliz"

Residente de la ciudad de Sevilla y responsable de la infancia de varias generaciones de andaluces, el presentador Juan José Bautista encarna una de las caras más reconocibles de la televisión española, un programa que hizo de la chispa de los más pequeños uno de los programas más grandes de la programación andaluza.

Bautizado públicamente bajo la mayor de sus obras -que bebe a su vez de un mote asignado cuando era niño-, Juan y Medio se define a sí mismo como un “entretenedor” que sin embargo y pese a la fama vuelve siempre al mismo sitio, un lugar que, paradójicamente, le devuelve a su niñez. ¿Tienes curiosidad por saber cuál es? Dale al play y no te quedes con la duda.