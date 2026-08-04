Sara Fernández García

El refugio de Joaquín Sabina es una joya de la provincia de Cádiz: "El único sitio donde no me siento un extranjero"

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Hay artistas que uno siente que siempre han estado ahí. Joaquín Sabina es eso: parte del paisaje sonoro de varias generaciones de españoles. Nacido en Úbeda en 1949, se retiró oficialmente de los escenarios en 2025, tras una extensa gira de despedida que recorrió América Latina y Europa.

Su vida actual se divide entre Madrid y visitas frecuentes a Rota, un lugar que él considera su verdadero refugio. "Rota es el único sitio del mundo donde no me siento un extranjero. En Madrid soy el Loco de la colina, en Buenos Aires un mito, pero en Rota soy el que va a comprar el pan y el que se toma una copa en El Alambique sin que nadie le pida un autógrafo", ha contado en diversas entrevistas y reportajes a lo largo de los años con esa mezcla de humor y honestidad que le caracteriza. En el siguiente vídeo te contamos los detalles.