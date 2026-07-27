Sara Fernández García

El refugio de Joan Manuel Serrat es "una ventana de inspiración y paz”: una isla de calas azul turquesa bañada por el Mediterráneo

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Puede que no haya un personaje público más vinculado al Mediterráneo que Joan Manuel Serrat. Hecho que invita a pensar que el refugio secreto del cantante tiene que estar en algún idílico lugar junto a la orilla del mar de una preciosa cala escondida. Y no nos equivocamos.

De (casi) todos es sabido que Serrat tiene un vínculo muy especial con Calella de Palafrugell, un pintoresco pueblo de pescadores oculto en la Costa Brava que dicen inspiró su mítica canción ‘Mediterráneo’. No es para menos. Sin embargo, hay otro lugar, también situado frente al Mediterráneo, que ha conseguido enamorar a Serrat tanto como para tener allí su propia casa. Un destino que el artista ha definido en alguna ocasión como su “ventana particular al Mediterráneo para encontrar inspiración y paz”. Dale al play si quieres saber más de este lugar...