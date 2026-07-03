Sara Fernández García

El refugio de Iker Casillas (44 años) es un pueblo de 200 habitantes en la Sierra de Gredos: "Fue el primero en darlo a conocer tanto en España como en el extranjero y a día de hoy lo seguimos notando y apreciando"

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Apenas suma 200 habitantes habituales en el interior de la Sierra de Gredos, y sin embargo, este pueblo escondido en la zona central de la provincia de Ávila es el refugio perfecto para una de las figuras más importantes del futbol español, que vuelve recurrentemente a la que ya es su segunda casa.

Iker Casillas mantiene un fuerte vínculo con el municipio, donde cuenta con dos viviendas, un arraigo que ha hecho de este remanso de silencio el atractivo turístico de curiosos y futboleros, además de amantes de la naturaleza, que continúan llegando animados por el espectacular entorno y sus tradiciones. Dale al play si quieres saber más.