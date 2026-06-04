Sara Fernández García

El refugio de David Broncano en Castilla y León: "Es pequeñito, pero es un lugar privilegiado" para escalar y hacer senderismo

Para bien o para mal -ya sabemos que para gustos los colores-, desde que se pasó a la televisión pública, David Broncano es uno de los rostros más reconocidos de toda España. Aunque su éxito se debe primero al programa 'La Resistencia' y luego a 'La Revuelta', también es un gran defensor de su tierra, Jaén, famosa por el aceite, las coquetas aldeas y la excelente gastronomía. Sin embargo, aunque nunca lo pierda de vista, tiene un refugio aún mejor.

De Jaén adora la Sierra de Segura y, más concretamente, sus carreteras. "Aquello es gigante y está muy perdido; hay unas carreteras que suben hasta Santiago de la Espada (municipio de Santiago-Pontones), que es un pueblo que está muy escondido y me encanta", declaró en una entrevista para la Guía Repsol hace unos años. Pero para esconderse prefiere un rincón de Ávila, en pleno el corazón de la Sierra de Gredos. Dale al play y te descubrimos cuál es.