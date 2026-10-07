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Sara Fernández García

El refugio de David Broncano (41 años) y Silvia Alonso (36 años): un pueblo de Ávila en la Sierra de Gredos, con una iglesia medieval y vinos Denominación de Origen

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David Broncano encara este año la consolidación definitiva de La Revuelta, el programa que RTVE ha renovado hasta 2028 y que desde junio también se emite en Netflix, ampliando todavía más el alcance de un formato que ya es fenómeno de audiencia. Silvia Alonso, por su parte, atraviesa uno de los tramos más prolíficos de su carrera: tras ponerse en la piel de una investigadora en Monteperdido, la actriz salmantina rueda ahora A la deriva, la nueva serie de Atresmedia junto a Paula Echevarría, ambientada en la dura vida marinera de la España de los años setenta.

Entre rodajes y platós, la pareja ha encontrado en un municipio abulense de apenas 3000 habitantes el lugar donde bajar el ritmo lejos de focos y cámaras. ¿Sabes de qué pueblo se trata? Dale al play para conocer todos los detalles.