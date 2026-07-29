Sara Fernández García

El refugio de Dani Carvajal: una joya de Asturias con 30 playas en 56 kilómetros de costa

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Hace unas semanas, el Real Madrid anunció oficialmente que Carvajal dejará de ser jugador del club al término de la presente temporada, cerrando así una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club, con 27 títulos oficiales y seis Copas de Europa en su palmarés. El propio Florentino Pérez lo despidió con palabras que resuenan como epitafio de una era: "Es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y de su cantera. Carvajal siempre ha encarnado los valores del Real Madrid. Esta es y siempre será su casa."

Cuando los focos se apaguen y el rugido del Bernabéu quede en el recuerdo, habrá un rincón de España esperando al jugador con los brazos abiertos. Un lugar al que Carvajal lleva acudiendo año tras año para hacer exactamente lo que más le cuesta durante la temporada: no pensar en el fútbol. Dale al play para conocer los detalles.