Sara Fernández García

El refugio de Candela Peña (52 años) es la isla más desconocida de Canarias: "He vivido en esta isla cosas vitales tan importantes que ya forman parte de mi propia identidad"

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Hay islas que se visitan y hay islas que te transforman. El archipiélago canario guarda, más allá del bullicio turístico de Tenerife o Gran Canaria, un puñado de joyas que funcionan como ese segundo tipo: lugares donde el tiempo corre distinto, donde la naturaleza manda con autoridad y donde quien llega con los ojos y el espíritu abiertos difícilmente puede irse igual. La Palma, La Gomera y, sobre todo, El Hierro, la más pequeña y más occidental del archipiélago, pertenecen a esa categoría de destinos que no gritan su belleza sino que la susurran a quienes se molestan en escuchar.

Fue la serie Hierro (Movistar+, 2019-2021) la que puso a Candela Peña frente a esta isla por primera vez. La actriz barcelonesa llegó a El Hierro para interpretar a la jueza Candela Montes, una mujer enviada a la isla más remota de España como castigo por su carácter indomable. Lo que no estaba en el guión es que la actriz y el personaje acabarían compartiendo esa misma fascinación por el lugar. En sus redes sociales, la actriz expresó que "he vivido en esta isla cosas vitales tan importantes que ya forman parte de mi propia identidad". Dale al play si quieres saber más de este idílio que todavía no ha acabado...