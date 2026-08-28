Sara Fernández García

El refugio de Anne Igartiburu es una villa vizcaína con 50 palacios blasonados donde conecta con sus raíces: "Mi pueblo, mi tierra a la que me siento tan unida"

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Actualmente, Anne Igartiburu compagina su mítica presencia en la crónica social de D Corazón en La 1 con proyectos muy cercanos a sus raíces, como su reciente paso por el concurso nostálgico 'Tal Para Cual' en la televisión autonómica vasca. Fuera de los focos, ha construido un refugio digital en sus redes enfocado por completo en el bienestar y la gestión emocional, y siempre teniendo presente su hogar en Vizcaya y sus raíces.

Sin perder jamás esa conexión tan estrecha con la naturaleza y los paseos por el monte que tanto la recargan, se ha consolidado como un auténtico referente de madurez activa, demostrando que la clave del bienestar radica en compaginar una agenda profesional intensa con una profunda paz interior... una paz que encuentra en su pueblo. ¿Sabes cuál es? Dale al play para descubrirlo.