Sara Fernández García

El refugio de Ángels Barceló (62 años) es un precioso pueblo de esencia mediterránea: tiene playas de aguas cristalinas, una iglesia del siglo XVIII y solo 7.000 habitantes

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Durante más de dos décadas, Ángels Barceló ha sido la voz que despertaba a España cada mañana. Nacida en Barcelona en 1963, la periodista comenzó su carrera con apenas veinte años en Catalunya Ràdio, dio el salto a los informativos de TV3 y más tarde a los de Telecinco, antes de fichar en 2005 por la Cadena SER. Y tras 21 años en la emisora, la comunicadora ha confirmado que no renovará su contrato y que el 31 de agosto de 2026 cerrará ese capítulo.

Ahora que el ritmo frenético del directo diario pasa a un segundo plano, Barceló tendrá más tiempo para algo que lleva años cultivando en silencio y con discreción: su refugio en Menorca. Concretamente, en Sant Lluís, el pequeño municipio del sureste de la isla al que escapa para recargar pilas y que, en adelante, podrá disfrutar sin los corsés del despertador de madrugada. Dale al play, en este vídeo te damos todos los detalles.