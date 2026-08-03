Sara Fernández García

El refugio de Ana Belén es un pueblo segoviano de 650 habitantes al que vuelve cada verano: "Donde el mundo no es solo asfalto, sino que huele a campo y a lumbre"

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Pocos nombres en la cultura española cargan con tanto peso afectivo como el de Ana Belén. María del Pilar Cuesta Acosta nació en 1951 en la calle del Oso, en el Lavapiés más trabajador, hija de un cocinero del Hotel Palace y de una portera de finca. De ese origen humano y humilde salió una de las artistas más completas y queridas de las últimas década.

Lejos de retirarse, Ana Belén sigue en los escenarios. En 2025 lanzó un nuevo álbum, "Vengo con los ojos nuevos", y recorrió más de treinta ciudades con la gira "Más D Ana". Una artista que lleva activa desde los doce años y que, sin embargo, tiene bien claro dónde se recarga: no en los grandes teatros, sino en un pueblo de 650 habitantes al norte de la provincia de Segovia al que ha vuelto cada verano desde que tiene uso de razón. dale al play, te contamos todos los detalles.