Sara Fernández García

El refugio de Alba Carrillo (39 años) es un pueblo de Ávila con canchales, gargantas y una laguna glaciar: "Es el lugar donde tengo mis raíces"

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Alba Carrillo ha pasado los últimos meses instalada en el ojo mediático que acompaña siempre a la televisión de las tardes. Al frente de "El sótano club" en Ten, junto a Carlos Peguer, ha convertido cada emisión en un pequeño terremoto de titulares. Entre plató y plató, sin embargo, hay un lugar donde a la presentadora madrileña le baja el volumen a la vida: un pueblo de la Sierra de Gredos que ni siquiera aparece en los mapas de carreteras más comunes y que ella pisa desde que tiene memoria.

Nava del Barco es, antes que nada, el origen de su familia materna, la tierra donde su abuela vino al mundo y por donde su madre, Lucía Pariente, correteó de niña entre huertos y riachuelos. Alba heredó ese apego casi sin proponérselo, y hoy, con la casa de piedra que compró y reformó hace unos años convertida en punto de reunión estival, ha añadido a la cadena un quinto eslabón: su hijo Lucas, que ya disfruta de los mismos veranos que disfrutó su bisabuela. Así lo resumió ella misma, sin necesidad de artificios, en su paso por "Aquí la Tierra" (TVE): "Es el lugar donde nació mi abuela materna, donde tengo mis raíces". Dale al play para conocer toda la historia.