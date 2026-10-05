Sara Fernández García

Las raíces separadas de Paula Echevarría (49 años) y Miguel Torres (40) están en una villa marinera asturiana y un eterno barrio de Madrid

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Paula Echevarría acaba de estrenar en Atresplayer A la deriva, la serie que ha rodado entre Canarias y Madrid, mientras Miguel Torres reparte su semana entre los platós de LaLiga y la final de MasterChef Celebrity. Sus agendas están marcadas por la televisión y la ciudad. Pero cuando se habla de sus orígenes, el mapa cambia.

Él reivindica un barrio que, en términos estrictos, no existe. Ella una villa mucho más alejada, cuya historia es ahora el recuerdo de quienes la vivieron, y en ambos casos sus orígenes se remontan, aun lejanos, a una realidad intangible. Hablamos de Chamartín y Candás, hoy unidos bajo la pareja. Dale al play si quieres conocer la historia completa.