Últimas noticias El tren más bonito del norte de España cuesta menos de 30 euros

Sara Fernández García

Las raíces separadas de Amaia Montero (49 años) y Leire Martínez (47 años) están en dos pueblos a solo 10 kilómetros: dos voces para la misma banda nacidas en Gipuzkoa

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El 2026 marca los treinta años de una banda que ha cambiado de voz dos veces sin dejar nunca el mismo rincón de Gipuzkoa. Amaia Montero volvió a subirse al escenario con el grupo en octubre de 2025, casi dos décadas después de dejarlo, y desde el 9 de mayo recorre España con la gira "Tantas cosas que contar". Y Leire Martínez, que sostuvo la voz del grupo durante los diecisiete años intermedios, construye ahora su propio camino en solitario con "Mi nombre" como primera piedra.

Lo que rara vez se cuenta es de dónde vienen las dos. Amaia nació en un lugar junto al Bidasoa y a un paso de Francia. Mientras que Leire lo hico en San Sebastián, aunque a los pocos días la llevaron a la casa familiar en el valle del Oiartzun, donde creció junto a sus hermanos. Entre un pueblo y otro ha solo diez kilómetros. Dale al play para conocerlos.