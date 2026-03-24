El pueblo donde mejor se come de Galicia es todavía un desconocido: marisco, hórreos frente al mar y un litoral salpicado de leyendas

Este pueblo no llega a los 1.500 habitantes y pertenece al concello de Poio, un pueblo pequeño pero con una esencia especial. De hecho, me atrevería a decir que pocos lugares concentran tanta identidad en tan pocos metros. Y me daréis la razón nada más pisar su casco histórico, declarado Conjunto de Interés Artístico y Pintoresco en 1972, el cual mantiene intacta la estructura tradicional de las aldeas marineras gallegas. ¿Quieres conocerlo? Dale al play y te lo descubrimos.