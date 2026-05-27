Adriana Fernández

El pueblo donde mejor se come de España es un lugar clave para peregrinos: el pulpo es el plato más famoso, tiene una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y murallas del siglo XII

Galicia es una tierra conocida, aparte de por sus preciosos paisajes, por ofrecer una de las gastronomías más excelentes de toda la península ibérica. Y es que aquí, junto con los platos más tradicionales de la gastronomía española, el verdadero protagonista es el pulpo, cocinado y presentado en mil y una variedades, todas y cada una de ellas deliciosas a más no poder.

Aunque en prácticamente cualquier ciudad o pueblo de la región podemos encontrar restaurantes y establecimientos en los que disfrutar de un pulpo excelente, en la parte suroeste de Galicia, en la provincia de Pontevedra, se extiende un municipio donde se considera que se come el mejor pulpo. Además, el municipio ofrece al visitante una experiencia única, con un casco histórico cuyas raíces se remontan al medievo y la música de las aguas del río Miño ejerce como banda sonora. Dale al play y te decimos cuál es y dónde está.