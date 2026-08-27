Sara Fernández García

El pueblo medieval junto al mar ideal para recorrer a pie y comer pescado del día: entre calles empedradas y palacios señoriales está declarado Conjunto Histórico

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Hay pueblos que se han convertido en escenografía y otros que siguen viviendo de lo que siempre los sostuvo. Aquí el casco histórico no es una postal congelada para turistas: es el lugar donde la gente compra el pan, abre el bar a las ocho y sube la persiana de la pescadería con el género que ha entrado esa misma madrugada por el puerto. Pasear por sus calles empedradas, casi todas en pendiente hacia el mar, es entrar en un trazado que tiene más de setecientos años y que sigue funcionando con la misma lógica de entonces: arriba la vida cotidiana, abajo el trabajo del mar. Apetecible, ¿verdad? Dale al play para descubrir de qué pueblo se trata.