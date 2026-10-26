El pueblo medieval ideal para recorrer a pie tiene el mejor torrezno del mundo: una catedral gótica, una calle Mayor porticada y una muralla del siglo XV
En un municipio de poco más de cinco mil habitantes conviven un retablo mayor de Juan de Juni y Juan Picardo, un sepulcro gótico de 1258 sostenido por cuatro leones con cabezas antropomorfas y un códice iluminado de 1086 con setenta y dos miniaturas. Todo está a pocos pasos y en un casco histórico que se atraviesa a pie en veinte minutos, entre una puerta de muralla del siglo XV y una plaza porticada.
Y, para colmo de los más foodies, es el mismo pueblo donde se celebra la final de "El Mejor Torrezno del Mundo". Entre finales de enero y febrero se disputan rondas clasificatorias en distintos puntos de España —Soria, El Burgo de Osma, Madrid, Valencia, La Vid, Vinuesa u Ólvega— y en marzo llega la final. El resto del año, el torrezno vuelve a las barras de la calle Mayor, donde se pide con una caña y pocas explicaciones, y a los establecimientos que aparecen en la ruta que distribuyen las oficinas de turismo de la provincia. Dale al play si ya se te ha hecho la boca agua y quieres saber cuál es este paraíso de los torreznos.