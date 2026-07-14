Sara Fernández García

Un pueblo medieval de la España vaciada, el refugio de José Luis Perales (81 años): "Mi música está toda escrita allí"

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Hay nombres que no necesitan presentación, aunque el tiempo que lleven sonando en la radio diga mucho de lo que han significado para varias generaciones. José Luis Perales —81 años, Castejón (Cuenca), 1945— es uno de esos autores que ya forman parte del paisaje sonoro de España y Latinoamérica. Más de 50 millones de discos vendidos a lo largo de cincuenta años de carrera, canciones como ¿Y cómo es él?, Un velero llamado libertad o Que canten los niños que han cruzado fronteras y décadas sin perder un gramo de emoción. Es difícil encontrar en el mundo hispanohablante una persona de cierta edad que no sepa de memoria alguna de sus letras. Y no es casualidad: Perales no escribió canciones de moda. Escribió cosas que permanecen.

Siempre fiel a sus raíces, Perales tiene una casa en Castejón y otra casa de campo a la que llama El Refugio, también cerca del pueblo, donde suele retirarse a componer. No es una casa rural de escapada fin de semana. Es, literalmente, donde nacieron sus canciones. "Mi música está toda escrita en el campo de la Alcarria, en Castejón, y la verdad es que sigue siendo necesario para mí ir allí muy a menudo", confiesa Perales, que recuerda aquella zona como un lugar "que tenía algo especial": cuando tenía que escribir un disco, tenía que ir a Castejón, al campo, y allí "parecía que las musas estaban esperándome". Dale al play y te decimos qué tiene de especial este lugar de la España vaciada.