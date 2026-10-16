Últimas noticias El último pueblo bereber de España es una joya declarada Conjunto Histórico-Artístico

Sara Fernández García

El pueblo junto al mar, declarado Conjunto Histórico, que es ideal para recorrer a pie y comer el mejor rodaballo de España: es la cuna del primer navegante que dio la vuelta al mundo

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Ubicado en la costa guipuzcoana y solo a escasos kilómetros de San Sebastián, este histórico enclave marinero combina el encanto de su famosa silueta sobre el Cantábrico con su famosa tradición vinícola de Txakoli. Además de ser la cuna del marinero, Juan Sebastián Elcano, primer navegante en completar la vuelta al mundo, al que el pueblo rinde homenaje con un impresionante monumento sobre las antiguas murallas y una escultura en su plaza principal.

La villa, además, está considerada en todo el mundo como un templo gastronómico imprescindible por sus icónicas brasas al aire libre frente al puerto y es uno de los destinos vacacionales más visitados por la mayoría de vascos. Por si fuera poco, también es un lugar ideal para hacer surf. ¿Sabes de qué lugar se trata? Dale al play.